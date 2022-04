Tommaso Zorzi torna in tv e raddoppia | due nuovi programma per lui

(Di martedì 5 aprile 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.al settimo cielo, l’ex gieffino tramite social fa un annuncio avvero importante che manda tutti in visibilio: pronto are in tv? Sembra davvero essere inarrestabile il giovane showman che proprio nelle scorse ore tramite delle storie Instagram ha fatto un annuncio davvero inaspettato che lo ha mandato in vero visibilio cosi come

VanityFairIt : L'influencer ha festeggiato 27 anni in grande stile, circondato da Aurora Ramazzotti, Ivana Spagna e il fidanzato T… - fraversion : due nuovi progetti per Tommaso Zorzi con il gruppo Discovery. Il primo è Tailor Made - Chi ha la stoffa? (su discov… - fanpage : #tommasozorzi condurrà due nuovi programmi! ?? - TheSkyisgreen6 : RT @LuisaNapolita19: Fai parlare di te xk sei te, ecco signori e signori Tommaso zorzi ??#tzvip - Manu_Dolphin : Così fiera!!!! ?????? #tzvip #Tommy @tommaso_zorzi -

, vincitore del Grande Fratello Vip e influencer amatissimo su Instagram, è finito sulle pagine della BBC e la notizia ha fatto il giro del web, alimentando i fan dell'ex opinionista de ...Ha da pochi giorni festeggiato i suoi 27 anni con un esclusivo party nel cuore di Milano in stile anni '90 ed è pronto a tuffarsi in nuove sfide lavorative:, è indiscutibilmente il volto di punta di Discovery , e a breve guiderà per la tv italiana due nuovi format televisivi che arrivano direttamente dalla tv inglese. I titoli dei due ...La BBC annuncia Tommaso Zorzi alla conduzione di due nuovi programmi per Discovery. Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip e influencer amatissimo su Instagram, è finito sulle pagine della B ...Momento d'oro per Tommaso Zorzi, che presto inizierà due nuove avventure professionali. L'influencer ex gieffino condurrà la versione italiana dei programmi The Great Sewing Bee e This is MY House, ...