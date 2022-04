Covid oggi Fvg, 1.562 contagi e 3 morti: bollettino 5 aprile (Di martedì 5 aprile 2022) (Adnkronos) – Sono 1.562 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 aprile in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 3 morti. Su 5.052 tamponi molecolari sono stati rilevati 310 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,14%. Sono inoltre 10.442 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.252 casi (11,99%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 5, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 143. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono la 40-49 anni (17,41%) e la 50-59 anni ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 aprile 2022) (Adnkronos) – Sono 1.562 i nuovida coronavirusin Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3. Su 5.052 tamponi molecolari sono stati rilevati 310 nuovi, con una percentuale di positività del 6,14%. Sono inoltre 10.442 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.252 casi (11,99%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 5, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 143. Lo ha comunicatoil vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono la 40-49 anni (17,41%) e la 50-59 anni ...

AurelianoStingi : Senza sorprese emerge una nuova variante #Covid_19 : #XE. Ovviamente per ora non ci sono dati a riguardo ma pare si… - matteorenzi : A proposito di guerra, spese militari italiane, commissione di inchiesta Covid, mondiali di calcio e molto altro. Q… - marcodimaio : La campagna vaccinale in Italia ha svoltato con Draghi al Governo e con la nomina del generale Figliuolo a commissa… - XinhuaItalia : Ieri in Cina continentale sono state segnalate 1.173 nuove infezioni di #COVID19 a trasmissione locale. Lo ha fatto… - redontuscia : #PrimoPiano #Sanità #Società #Viterbo COVID, Asl Viterbo: Oggi 587 nuovi positivi, 12 cittadini ricoverati presso l… -