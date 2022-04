Aci - A marzo netta frenata per lusato e profondo rosso per le radiazioni (Di martedì 5 aprile 2022) Il mercato dell'usato ha subito a marzo una netta frenata. In particolare, secondo l'ultimo bollettino Auto-Trend elaborato dall'Automobile Club d'Italia sui dati del PRA, i passaggi di proprietà, al netto delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) sono stati 257.960, il 9,4% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Si tratta di una variazione in linea con quella di febbraio (-9,9%) e in peggioramento rispetto al -5,8% di gennaio, ma comunque migliore di quanto registrato dal mercato del nuovo, in calo di ben il 29,7% a marzo dopo aver perso il 19,7% e il 22,6% nel primo e nel secondo mese dell'anno. Sprofondano le radiazioni. Quanto al primo trimestre, i passaggi di proprietà sono stati 705.711, l'8,5% in meno sul ... Leggi su quattroruote (Di martedì 5 aprile 2022) Il mercato dell'usato ha subito auna. In particolare, secondo l'ultimo bollettino Auto-Trend elaborato dall'Automobile Club d'Italia sui dati del PRA, i passaggi di proprietà, al netto delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) sono stati 257.960, il 9,4% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Si tratta di una variazione in linea con quella di febbraio (-9,9%) e in peggioramento rispetto al -5,8% di gennaio, ma comunque migliore di quanto registrato dal mercato del nuovo, in calo di ben il 29,7% adopo aver perso il 19,7% e il 22,6% nel primo e nel secondo mese dell'anno. Sprofondano le. Quanto al primo trimestre, i passaggi di proprietà sono stati 705.711, l'8,5% in meno sul ...

