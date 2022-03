Uomini e Donne, notte “in bianco” per Ida e Alessandro: cos’è successo dormendo insieme (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Ida Platano hanno discusso nuovamente. Dopo la scorsa puntata, durante la quale si erano quasi lasciti e solo l’intervento di Maria De Filippi era riuscito a calmare le acque, la coppia ha trascorso la notte insieme, ma non è successo nulla. Una cosa, questa, che ha dato da pensare sia al pubblico che agli opinionisti; Tina Cipollari, soprattutto, non si capacitava di come fosse possibile per due giovani che sono all’inizio della loro conoscenza e che si attraggono, che non succeda nulla neanche trascorrendo la notte insieme in albergo. Ida Platano tuttavia ha ribadito di non fidarsi di Alessandro Vicinanza, ma poi i due protagonisti del trono over di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel corso dell’ultima registrazione diVicinanza e Ida Platano hanno discusso nuovamente. Dopo la scorsa puntata, durante la quale si erano quasi lasciti e solo l’intervento di Maria De Filippi era riuscito a calmare le acque, la coppia ha trascorso la, ma non ènulla. Una cosa, questa, che ha dato da pensare sia al pubblico che agli opinionisti; Tina Cipollari, soprattutto, non si capacitava di come fosse possibile per due giovani che sono all’inizio della loro conoscenza e che si attraggono, che non succeda nulla neanche trascorrendo lain albergo. Ida Platano tuttavia ha ribadito di non fidarsi diVicinanza, ma poi i due protagonisti del trono over di ...

Advertising

mauroberruto : Proteste contro la guerra in 61 città russe, oltre 6.000 persone arrestate. Tante donne e uomini di sport, musica,… - Tg3web : Migliaia di donne e bambini arrivano in Polonia dall'Ucraina anche con gli autobus. Gli stessi autobus che poi torn… - poliziadistato : L'immagine di marzo del #calendariopolizia 2022 racconta l'impegno quotidiano di donne e uomini della… - federig__ : RT @HoaraBorselli: Oggi forse qualcuno capirà meglio la differenza fra migranti economici e rifugiati di guerra che devono essere accolti s… - samulele133 : è vero, in guerra le donne hanno un'alta possibilità di venir violentate, ma gli uomini hanno un'alta possibilità d… -