Uomini e Donne, dama costretta ad andarsene si sfoga: “È tutto finto” (Di mercoledì 2 marzo 2022) La signora Bernarda è approdata a Uomini e Donne per conoscere il cavaliere Biagio Di Maro, con cui c’è stata effettivamente una breve frequentazione poi naufragata in quanto l’uomo ha cominciato a conoscere un’altra donna. Bernarda è rimasta qualche puntata nel parterre del talk show di Maria De Filippi per cercare anche lei l’amore, ma le è andata male. Alla fine è stata quasi costretta ad andare via, e oggi spiega i motivi della sua “scelta obbligata”. Uomini e Donne, la decisione di Ciprian e Andrea Nicole: “Adotteremo un bambino” La coppia, che è innamoratissima e da poco convive a Roma, ha rivelato le proprie intenzioni sul formare una famiglia Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 2 marzo 2022) La signora Bernarda è approdata aper conoscere il cavaliere Biagio Di Maro, con cui c’è stata effettivamente una breve frequentazione poi naufragata in quanto l’uomo ha cominciato a conoscere un’altra donna. Bernarda è rimasta qualche puntata nel parterre del talk show di Maria De Filippi per cercare anche lei l’amore, ma le è andata male. Alla fine è stata quasiad andare via, e oggi spiega i motivi della sua “scelta obbligata”., la decisione di Ciprian e Andrea Nicole: “Adotteremo un bambino” La coppia, che è innamoratissima e da poco convive a Roma, ha rivelato le proprie intenzioni sul formare una famigliae ...

Advertising

mauroberruto : Proteste contro la guerra in 61 città russe, oltre 6.000 persone arrestate. Tante donne e uomini di sport, musica,… - Tg3web : Migliaia di donne e bambini arrivano in Polonia dall'Ucraina anche con gli autobus. Gli stessi autobus che poi torn… - valigiablu : In fuga dall’Ucraina: prima i bambini, poi le donne e gli uomini bianchi e alla fine gli africani | @pimpi67… - Mario44623861 : RT @HoaraBorselli: Oggi forse qualcuno capirà meglio la differenza fra migranti economici e rifugiati di guerra che devono essere accolti s… - Pedro69280970 : RT @mruspandini: Dalla guerra in Ucraina scappano donne e bambini. Dalle guerre in Africa arrivano in Italia uomini e giovani…?? https://t.c… -