Ucraina: Gualtieri,Roma venerdì torna in piazza per la pace (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Roma si mobilita per la pace, a sostegno del popolo ucraino". venerdì 4 marzo alle 19.30 il Comune di Roma organizza una fiaccolata contro la guerra e l'invasione russa dell'Ucraina. Ad annunciarlo ...

