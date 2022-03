Ucraina: continua attacco a Kharkiv, 21 morti e 112 feriti (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev, 2 mar. (Adnkronos) - Almeno 21 persone sono state uccise e 112 ferite a Kharkiv, seconda città dell'Ucraina, attaccata dalle forze russe. Lo ha detto il sindaco Oleh Sinehubov sulla sua pagina Facebook, secondo quanto riporta il Guardian. Durante tutta la notte, ha aggiunto, le posizioni di difesa della città sono state sotto il fuoco nemico, aerei, artiglieria, armi da fuoco". L'attacco contro questa città di 1,5 milioni di abitanti, viene da nord e nord est. Autorità ucraine citate dal Guardian, affermano che forze russe aerotrasportate sono arrivate attorno alle tre del mattino ora locale e si sono impegnate in violenti combattimenti con la difesa Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev, 2 mar. (Adnkronos) - Almeno 21 persone sono state uccise e 112 ferite a, seconda città dell', attaccata dalle forze russe. Lo ha detto il sindaco Oleh Sinehubov sulla sua pagina Facebook, secondo quanto riporta il Guardian. Durante tutta la notte, ha aggiunto, le posizioni di difesa della città sono state sotto il fuoco nemico, aerei, artiglieria, armi da fuoco". L'contro questa città di 1,5 milioni di abitanti, viene da nord e nord est. Autorità ucraine citate dal Guardian, affermano che forze russe aerotrasportate sono arrivate attorno alle tre del mattino ora locale e si sono impegnate in violenti combattimenti con la difesa

