Advertising

Billa42_ : Trump definisce l’invasione russa “un Olocausto” - rada_maja : RT @rada_maja: Trump definisce genio Putin..Due nullità capaci di tutto ..In più ha fatto male i conti Putin .. bisogna fermarlo senza per… - rada_maja : Trump definisce genio Putin..Due nullità capaci di tutto ..In più ha fatto male i conti Putin .. bisogna fermarlo senza perdere tempo .. - stivmerc : RT @ORepubblicano: 'Con Bush, la Russia ha invaso la Georgia. Con Obama, la Russia ha preso la Crimea. Con Biden, la Russia ha invaso l'Ucr… - VIDDO_2 : RT @clriolo: #destraitaliana/2 #Meloni oggi prende le distanze da #Putin ma è tornata dai #repubblicani del golpista #Trump che definisce P… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump definisce

...la sua principale fonte dentro il governo russo per paura che l'allora presidente Donaldne ...sul campo nascano da alcune imprudenze delle forze russe impegnate in quella che Moscaun'"...... avvenuti sotto tutte le amministrazioni Usa, ma intensificatisi con la presidenzae ... in un segnale di sostegno a Taiwan che Pechino'inutile'. La Cina vuole che gli Stati Uniti ...(askanews) – Donald Trump ha lodato nuovamente Vladimir Putin definendolo “intelligente” e ha definito i leader americani “stupidi” mentre la Russia prosegue l’invasione su vasta scala dell’Ucraina. I ...L’AFFONDO DI TRUMP SU PUTIN, BIDEN E GLI ALTRI LEADER. «Vladimir Putin ha deciso la sua spietata invasione dopo aver visto il ritiro dall’Afghanistan: Putin è smart, intelligente e i nostri leader son ...