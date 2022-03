“Torna in Rai”. Elisa Isoardi, esilio finito: la conduttrice di nuovo in tv dopo 2 anni (Di mercoledì 2 marzo 2022) Con il passare dei giorni si fanno sempre più nitidi i contorni dei programmi della prossima stagione estiva. Anche se l’estate sembra lontana perché mancano ancora dei mesi, per le tv che devono approntare i palinsesti si è in pieno fermento per proporre al pubblico programmi leggeri che possano tenere compagnia nelle giornate estive quando un po’ tutto si ferma e c’è una maggiore voglia di libertà per ricaricare le pile in vista della stagione successiva. Anche la tv viaggia su questa linea d’onda e già pensa ai programmi che verranno. Il portale Tv Blog ha svelato nei giorni scorsi che sarà Carolina Rey ad affiancare Fabio Gallo alla conduzione del programma che, di fatto, prenderà il posto di Uno Weekend, andato in onda la scorsa estate. In questo modo appare evidente la scelta effettuata dalla Rai e cioè quella valorizzare una giovane risorsa già di casa per il pubblico della ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Con il passare dei giorni si fanno sempre più nitidi i contorni dei programmi della prossima stagione estiva. Anche se l’estate sembra lontana perché mancano ancora dei mesi, per le tv che devono approntare i palinsesti si è in pieno fermento per proporre al pubblico programmi leggeri che possano tenere compagnia nelle giornate estive quando un po’ tutto si ferma e c’è una maggiore voglia di libertà per ricaricare le pile in vista della stagione successiva. Anche la tv viaggia su questa linea d’onda e già pensa ai programmi che verranno. Il portale Tv Blog ha svelato nei giorni scorsi che sarà Carolina Rey ad affiancare Fabio Gallo alla conduzione del programma che, di fatto, prenderà il posto di Uno Weekend, andato in onda la scorsa estate. In questo modo appare evidente la scelta effettuata dalla Rai e cioè quella valorizzare una giovane risorsa già di casa per il pubblico della ...

Advertising

StraNotizie : Elisa Isoardi torna in Rai dopo la parentesi sfortunata in Mediaset, ecco in quale programma - BITCHYFit : Elisa Isoardi torna in Rai dopo la parentesi sfortunata in Mediaset, ecco in quale programma - 361_magazine : Elisa Isoardi, da ex naufraga a Mediaset al ritorno in Rai come conduttrice? L'indiscrezione - loop_us : E a me torna in mente la querelle Rai Fedez Bah - enrick81 : @AgoCannella @famigliasimpson @1vs100tw @napoliforever89 @Tvottiano @MiChiamoFranco @IntornoTv @carlo234556… -