Si ribalta con l'auto, la cintura di sicurezza rischia di soffocarla: salvata da un vigile urbano di passaggio in moto (Di mercoledì 2 marzo 2022) OSIMO - Incidente stradale ieri pomeriggio a Casenuove di Osimo, lungo via di Jesi, la strada di fondovalle. La donna al volante di una Chevrolet Spark, un'osimana di 67 anni, ha perso il controllo ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 2 marzo 2022) OSIMO - Incidente stradale ieri pomeriggio a Casenuove di Osimo, lungo via di Jesi, la strada di fondovalle. La donna al volante di una Chevrolet Spark, un'osimana di 67 anni, ha perso il controllo ...

Advertising

AnnaritaNinni : RT @AppostaMi: Un operaio di 52 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere a Monno, in alta Valcamonica, nel Bresciano. #MortiBian… - AppostaMi : Un operaio di 52 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere a Monno, in alta Valcamonica, nel Bresciano.… - infoitinterno : Si ribalta con l’escavatore in un corso d’acqua, muore un operaio - L'Unione - AmyJade882 : Jess hanil dente avvelenato con Panbauletto Mo lo ribalta #jeru - TV7Benevento : INCIDENTE SUL RACCORDO S.S. TELESINA, DONNA PERDE LA VITA - -