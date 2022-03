Scherma, i convocati dell’Italia per le gare ad Atene e a Budapest di sciabola e spada (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sarà un weekend particolarmente attivo quelle del 4-6 marzo in pedana. La Scherma farà capolino grazie a un doppio appuntamento: la tappa di Coppa del Mondo ad Atene (Grecia) riservata alle specialiste della sciabola; le gare della spada maschile e femminile nel Grand Prix FIE di Budapest (Ungheria). Nella prova in terra greca grande curiosità rispetto a quanto accadrà per il nuovo corso che si è aperto con il neo CT Nicola Zanotti. In questo round saranno impegnato ben dodici azzurre. Nell’elenco da segnalare il ritorno di Rossella Gregorio, terza nelle due apparizioni di Tblisi e Plovdiv. Oltre alla ragazza nativa di Salerno ci saranno anche Giulia Arpino, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Alessia Di Carlo, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Eloisa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sarà un weekend particolarmente attivo quelle del 4-6 marzo in pedana. Lafarà capolino grazie a un doppio appuntamento: la tappa di Coppa del Mondo ad(Grecia) riservata alle specialiste della; ledellamaschile e femminile nel Grand Prix FIE di(Ungheria). Nella prova in terra greca grande curiosità rispetto a quanto accadrà per il nuovo corso che si è aperto con il neo CT Nicola Zanotti. In questo round saranno impegnato ben dodici azzurre. Nell’elenco da segnalare il ritorno di Rossella Gregorio, terza nelle due apparizioni di Tblisi e Plovdiv. Oltre alla ragazza nativa di Salerno ci saranno anche Giulia Arpino, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Alessia Di Carlo, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Eloisa ...

