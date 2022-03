Russia, a rischio crollo il mercato tech. Putin non obbligherà più gli informatici alla leva militare (Di mercoledì 2 marzo 2022) «Il servizio di leva sta gradualmente diventando una cosa del passato: è vero, questo richiede tempo e finanziamenti adeguati». Vladimir Putin, aprile 2019. Il presidente russo aveva fatto questo commento durante un incontro con lo staff di Energomash, azienda russa specializzata nella produzione di razzi. Parole lontane dalla guerra in cui Putin ha portato la Russia, un conflitto in cui si torna a parlare di esenzione dal servizio militare come bonus per le assunzioni. Con l’inizio della guerra in Ucraina e soprattutto della cyberwar, Putin questa mattina a firmare un decreto per favorire lo sviluppo del settore Information technology nel Paese. La notizia è stata riportata prima dall’account Twitter @Kremlinpool RIA, curato da un team di giornalisti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 marzo 2022) «Il servizio dista gradualmente diventando una cosa del passato: è vero, questo richiede tempo e finanziamenti adeguati». Vladimir, aprile 2019. Il presidente russo aveva fatto questo commento durante un incontro con lo staff di Energomash, azienda russa specializzata nella produzione di razzi. Parole lontane dguerra in cuiha portato la, un conflitto in cui si torna a parlare di esenzione dal serviziocome bonus per le assunzioni. Con l’inizio della guerra in Ucraina e soprattutto della cyberwar,questa mattina a firmare un decreto per favorire lo sviluppo del settore Informationnology nel Paese. La notizia è stata riportata prima dall’account Twitter @Kremlinpool RIA, curato da un team di giornalisti ...

Advertising

Open_gol : Crollo del rublo. Crescita del costo delle materie prime. Banche russe a rischio crollo sistemico. E un conflitto c… - GiovaQuez : Non si possono escludere 'rischi di scontro diretto' tra Russia e Nato. Lo ha detto il viceministro degli Esteri ru… - Adnkronos : Guerra #Russia - #Ucraina, il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko: 'Non ci sono garanzie che non ci… - lifestyleblogit : Guerra Ucraina-Russia, Mosca avverte: 'Rischio incidenti con Nato' - - FabrizioPerfumo : RT @joyfar01: Ucraina, l'ambasciatore Romano: 'La Russia il nemico? Putin va ascoltato, ecco cosa rischiamo' -