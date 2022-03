Resteremo senza olio di girasole? (Di mercoledì 2 marzo 2022) "La crisi ucraina colpisce duramente anche l'industria degli oli da semi, in particolare nel segmento del girasole. Entro un mese, con l'attuale andamento dei consumi, le scorte sono destinate a finire." A kanciare l'allarme... Leggi su europa.today (Di mercoledì 2 marzo 2022) "La crisi ucraina colpisce duramente anche l'industria degli oli da semi, in particolare nel segmento del. Entro un mese, con l'attuale andamento dei consumi, le scorte sono destinate a finire." A kanciare l'allarme...

L'appello di Zelensky all'Ue: "Non ci abbandonate" Senza l'Ue l'Ucraina sarebbe sola: abbiamo dimostrato la nostra forza. Provateci che siete al ... 'Noi prevarremo, siamo uniti e resteremo uniti' contro la guerra che 'è tornata in Europa'. 'Questo è un ...

Mosca ammette: “Duro colpo a economia dalle sanzioni” Mosca ammette: le dure sanzioni imposte dagli Stati Uniti, dalla Ue e dagli alleati occidentali hanno inferto un "duro colpo" all’economia russa ...

