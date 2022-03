Questo «incontro tra soldati russi e ucraini» è del 2014 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il 27 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un incontro e una discussione accesa tra persone con armi in pugno, vestite in mimetica e con abiti militari. Le immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «incontro tra soldati russi e ucraini….». Il riferimento è all’attacco russo all’Ucraina, iniziato nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022. Si tratta di un contenuto fuorviante, presentato senza il contesto necessario per la sua comprensione. Il video è reale, ma non è stato girato a febbraio 2022 e non ha quindi alcun collegamento con l’attuale invasione russa dell’Ucraina. Le immagini si riferiscono a una scena verificatasi il 4 marzo 2014 presso la base aerea di Belbek, in Crimea, e mostra ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il 27 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra une una discussione accesa tra persone con armi in pugno, vestite in mimetica e con abiti militari. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «tra….». Il riferimento è all’attacco russo all’Ucraina, iniziato nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022. Si tratta di un contenuto fuorviante, presentato senza il contesto necessario per la sua comprensione. Il video è reale, ma non è stato girato a febbraio 2022 e non ha quindi alcun collegamento con l’attuale invasione russa dell’Ucraina. Le immagini si riferiscono a una scena verificatasi il 4 marzo 2014 presso la base aerea di Belbek, in Crimea, e mostra ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: In momenti di crisi dobbiamo ancor più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano. La convivenza,… - eris_oje : RT @pbecchi: Le università italiane non possono più avere rapporti con quelle russe. Un corso su Dostoevskij sospeso subito in una universi… - silviajj888 : RT @pbecchi: Le università italiane non possono più avere rapporti con quelle russe. Un corso su Dostoevskij sospeso subito in una universi… - asabesi : RT @BibliotecaDesio: #2marzo2022 #consigliodiletturadelmercoledì #Succedesemprequalcosadimeraviglioso di @GianlucaGotto @Mondadori Romanz… - BibliotecaDesio : #2marzo2022 #consigliodiletturadelmercoledì #Succedesemprequalcosadimeraviglioso di @GianlucaGotto @Mondadori Rom… -