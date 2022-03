Quando i giornalisti sceglievano la formazione della Nazionale. (Di mercoledì 2 marzo 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Rocco Nicita) – Mi sto perdendo, ultimamente, tra le pagine del libro di Mauro Grimaldi “Storia d’Italia del Calcio e della Nazionale. Uomini, fatti, aneddoti (1950-1994)”, all’interno del quale l’autore ricostruisce magistralmente la storia della Nazionale Italiana e la lega alle vicende politiche ed extracampo che facevano da sfondo agli avvicendamenti sportivi. Il libro in questione rappresenta, per quanto mi riguarda, il modello ideale a cui la letteratura sportiva dovrebbe guardare: la narrazione che cala le vicende sportive all’interno del contesto storico permette di apprezzare maggiormente le gesta atletiche e ci rammenta, se serve, che una componente non può prescindere dall’altra. Se vogliamo, il tutto può essere riassunto in una massima di Jose Mourinho, il quale, con suo solito fare ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 2 marzo 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Rocco Nicita) – Mi sto perdendo, ultimamente, tra le pagine del libro di Mauro Grimaldi “Storia d’Italia del Calcio e. Uomini, fatti, aneddoti (1950-1994)”, all’interno del quale l’autore ricostruisce magistralmente la storiaItaliana e la lega alle vicende politiche ed extracampo che facevano da sfondo agli avvicendamenti sportivi. Il libro in questione rappresenta, per quanto mi riguarda, il modello ideale a cui la letteratura sportiva dovrebbe guardare: la narrazione che cala le vicende sportive all’interno del contesto storico permette di apprezzare maggiormente le gesta atletiche e ci rammenta, se serve, che una componente non può prescindere dall’altra. Se vogliamo, il tutto può essere riassunto in una massima di Jose Mourinho, il quale, con suo solito fare ...

