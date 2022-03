Papa Francesco, digiuno e preghiera per la pace in Ucraina oggi 2 marzo 2022 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Papa Francesco annuncia il digiuno per la pace in Ucraina. Anche il Pontefice torna a far sentire la propria voce per dire stop alle armi, riproponendo la via del dialogo a quella della brutale violenza. L’appello giunge oggi in una giornata peraltro simbolica per i Cattolici considerando che il 2 marzo è la giornata del mercoledì delle ceneri. E mai come adesso c’è bisogno della preghiera. Papa Francesco contro la guerra tra Russia e Ucraina Nel corso dell’Angelus di domenica scorsa Papa Francesco ha ricordato ai fedeli l’importanza della giornata di oggi, da dedicare al “digiuno e alla preghiera per dire basta al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 marzo 2022)annuncia ilper lain. Anche il Pontefice torna a far sentire la propria voce per dire stop alle armi, riproponendo la via del dialogo a quella della brutale violenza. L’appello giungein una giornata peraltro simbolica per i Cattolici considerando che il 2è la giornata del mercoledì delle ceneri. E mai come adesso c’è bisogno dellacontro la guerra tra Russia eNel corso dell’Angelus di domenica scorsaha ricordato ai fedeli l’importanza della giornata di, da dedicare al “e allaper dire basta al ...

