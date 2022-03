Ora che sono tornati i problemi veri, che ne sarà di noi vittimisti? (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’invasione della Russia in Ucraina ha destabilizzato l’occidente del 2022; e ora che il presente è fosco e il futuro incerto, sono molte le preoccupazioni che turbano le nostre sensibilità sgomente e affollano le nostre menti mai così scosse. Per esempio, nel conteggio delle vittime civili, oltre ai bambini sono compresi anche i nostri amici animali? L’aggressione di Putin nei confronti dell’Ucraina è guerra d’invasione o, peggio, bullismo nei confronti di Zelensky? L’esercito russo, oltre ai carri armati e ai missili katiuscia, fa uso anche di cat calling? Le minacce atomiche di Putin (“Chiunque cerchi di interferire, e ancora di più di minacciare il nostro paese, il nostro popolo, deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e porterà a tali conseguenze che non avete mai sperimentato nella vostra storia”) a che livello di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’invasione della Russia in Ucraina ha destabilizzato l’occidente del 2022; e ora che il presente è fosco e il futuro incerto,molte le preoccupazioni che turbano le nostre sensibilità sgomente e affollano le nostre menti mai così scosse. Per esempio, nel conteggio delle vittime civili, oltre ai bambinicompresi anche i nostri amici animali? L’aggressione di Putin nei confronti dell’Ucraina è guerra d’invasione o, peggio, bullismo nei confronti di Zelensky? L’esercito russo, oltre ai carri armati e ai missili katiuscia, fa uso anche di cat calling? Le minacce atomiche di Putin (“Chiunque cerchi di interferire, e ancora di più di minacciare il nostro paese, il nostro popolo, deve sapere che la risposta della Russiaimmediata e porterà a tali conseguenze che non avete mai sperimentato nella vostra storia”) a che livello di ...

Advertising

ladyonorato : PAZZESCO! Ora Ursula informa i cittadini europei che il piano di Recovery post Covid va a farsi benedire, pagheremo… - giorgio_gori : S’è fatta sera. Spero quindi nessuno si dispiaccia se a quest’ora pubblico in integrale il #buongiorno di ?… - EnricoLetta : Gli ucraini desiderano essere come voi dice @ZelenskyyUa al Parlamento ????. Ma noi, che merito abbiamo di essere noi… - BracaliM : RT @RobesSimon: Contento di leggere che ?@marcotravaglio? la pensa come la gente ‘normale’ (pochi):ieri è stata votata una PORCATA da un go… - marilenagasbar1 : RT @marilenagasbar1: @RegistrazioniR @Rinaldi_euro ?????? Utopia! Ora c'è la scusante guerra con la proroga dello stato d'emergenza...per cui… -