Oggi le Ceneri e la giornata di preghiera e digiuno per la pace

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Iniziacon il Mercoledì delleil tempo di Quaresima. Tra le iniziative della Diocesi di Bergamo l’adesione all’invito del Santo Padre per unadiper la guerra in Ucraina.

Mercoledì delle2 marzo inizia la Quaresima2 MARZO: PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE IN UCRAINA2 marzo per la Chiesa Cattolica inizia la quaresima , il periodo di preparazione ......la Quaresima inviato ad AsiaNews e già dal titolo emblematico della situazione attraversata... il primate latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa celebra la messa dellenella co - ...ROMA (ITALPRESS) – “Voi, per primi, avete sostenuto l’Ucraina aprendo i vostri confini, i vostri cuori e le porte delle vostre case agli ucraini che scappano dalla guerra. State offrendo generosamente ...Città del Vaticano – Prima è arrivato un grazie alla Polonia per avere aperto subito le frontiere ai profughi ucraini, poi ha rinnovato l'appello alla pace nel mondo.