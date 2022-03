No, l’Ucraina non è «il più generoso finanziatore» della Clinton Foundation? (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il 1° marzo 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si legge: «l’Ucraina è da anni il più generoso finanziatore della ClintonS Foundation. Di gran lunga, il paese più generoso. Traffica, lava, sbianca, stira e riconsegna il bucato, fresco, profumato e senza macchie». Il riferimento è alla Bill, Hillary & Chelsea Clinton Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro creata nel 1997 dall’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton allo scopo di «rafforzare la capacità delle persone negli Stati Uniti e in tutto il mondo di affrontare le sfide dell’interdipendenza globale». Il testo è accompagnato da un grafico dei «donatori stranieri» della fondazione, che vede al primo posto proprio ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il 1° marzo 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si legge: «è da anni il più. Di gran lunga, il paese più. Traffica, lava, sbianca, stira e riconsegna il bucato, fresco, profumato e senza macchie». Il riferimento è alla Bill, Hillary & Chelsea, un’organizzazione senza scopo di lucro creata nel 1997 dall’ex presidente degli Stati Uniti Billallo scopo di «rafforzare la capacità delle persone negli Stati Uniti e in tutto il mondo di affrontare le sfide dell’interdipendenza globale». Il testo è accompagnato da un grafico dei «donatori stranieri»fondazione, che vede al primo posto proprio ...

