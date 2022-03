Mosca: “Non ci sono garanzie che non ci saranno incidenti, o un’escalation in una direzione completamente non necessaria” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre mezzo mondo attende con il fiato sospeso il secondo round relativo all’incontro fra la delegazione ucraina e quella russa (atteso per domani), a Kiev e nelle principali città della regione prosegue incessante la pioggia di missili russi che, ‘contrariamente’ da quanto assicurato da Putin (“i civili non sono fra gli obbiettivi”), non stanno risparmiando ne le scuole, e tantomeno gli ospedali. Grushko: “Non ci sono garanzie che non ci saranno incidenti, o una escalation in una direzione completamente non necessaria” Ed oggi, semmai ve ne fosse stato il bisogno, tanto per rendere ancora più ‘pepata’ la situazione, il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko, ha affermato che rispetto alla Nato, per il Cremlino “Non ci ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre mezzo mondo attende con il fiato sospeso il secondo round relativo all’incontro fra la delegazione ucraina e quella russa (atteso per domani), a Kiev e nelle principali città della regione prosegue incessante la pioggia di missili russi che, ‘contrariamente’ da quanto assicurato da Putin (“i civili nonfra gli obbiettivi”), non stanno risparmiando ne le scuole, e tantomeno gli ospedali. Grushko: “Non ciche non ci, o una escalation in unanon” Ed oggi, semmai ve ne fosse stato il bisogno, tanto per rendere ancora più ‘pepata’ la situazione, il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko, ha affermato che rispetto alla Nato, per il Cremlino “Non ci ...

Advertising

ilpost : Novaya Gazeta, il principale giornale russo di opposizione, uno dei pochi non influenzati dal governo, ha pubblicat… - _Nico_Piro_ : il vero nemico di Putin è il tempo perché l'impossibilità di viaggiare all'estero, il crollo del rublo, l'inflazion… - repubblica : Mosca, la repressione non risparmia nessuno: bambini arrestati dopo avere lasciato fiori all'ambasciata ucraina [da… - giek2 : RT @fdragoni: La #Cina non applica sanzioni alle banche della #Russia e l'industria americana fa pressione su #Biden affinché non sanzioni… - cosi_va_bene : RT @fdragoni: La #Cina non applica sanzioni alle banche della #Russia e l'industria americana fa pressione su #Biden affinché non sanzioni… -