Meteo Roma del 02-03-2022 ore 06 | 10

(Di mercoledì 2 marzo 2022)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo stabile al mattino con prevalenza di Cherry sereni o poco nuvolosi cieli soleggiati anche alla pomeriggio Salvo maggiori addensamenti al Nord Est Alpi occidentali Liguria di Ponente in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni ma con nuvolosità in generale aumento al centro giornata stabile con Cieli pienamente soleggiati sia al mattino che nelle ore pomeridiane in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma non ci tenga tu al momento specie durante le ore notturne Al Sud al mattino isolate piogge sulla Sardegna sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio tempo asciutto ovunque con Cieli per lo più soleggiati maggiori eventi in Sardegna in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi addensamento in ...