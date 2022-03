M5S, Conte: “Faremo tabula rasa e mi sottoporrò a nuova votazione” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Per la leadership di M5S “Non possiamo rimanere appesi ai differenti pronunciamenti che possono venire da un tribunale. Per questa ragione Faremo tabula rasa di quanto accaduto, torneremo dai nostri iscritti con una votazione che è stata già fissata il 10 e l’11 marzo. In quell’occasione si rinnoverà la votazione statutaria e quindi tutti gli iscritti potranno tornare a votare. Quindi io stesso mi sottoporrò ad una nuova votazione con tutte le conseguenze di un voto democratico”. Così Giuseppe Conte, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. “Aspettiamo con fiducia i pronunciamenti dei tribunali, ma siamo ben decisi a proseguire l’azione politica”, ha affermato poi ricordando che i 5 Stelle sono “collocati in un’area progressista”, un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Per la leadership di M5S “Non possiamo rimanere appesi ai differenti pronunciamenti che possono venire da un tribunale. Per questa ragionedi quanto accaduto, torneremo dai nostri iscritti con unache è stata già fissata il 10 e l’11 marzo. In quell’occasione si rinnoverà lastatutaria e quindi tutti gli iscritti potranno tornare a votare. Quindi io stesso miad unacon tutte le conseguenze di un voto democratico”. Così Giuseppe, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. “Aspettiamo con fiducia i pronunciamenti dei tribunali, ma siamo ben decisi a proseguire l’azione politica”, ha affermato poi ricordando che i 5 Stelle sono “collocati in un’area progressista”, un ...

Advertising

VittorioSgarbi : Conte: 'Il M5S non rincorre sondaggi'. E certo: è 'rincorso' da chi lo ha votato e si è sentito tradito. @stampasgarbi - fattoquotidiano : Il giudice ieri ha ascoltato le parti per due ore, poi si è riservato la decisione, e i relativi tempi - fattoquotidiano : Open, il Pd voterà a favore di Renzi e contro i giudici insieme al centrodestra. Conte: “M5s voterà no al conflitto… - AlfredoArtusi : RT @MussiFabrizio: #Petrocelli del #M5S vita contro la risoluzione a favore dell’Ucraina. Se #Renzi non avesse fatto in modo che Conte veni… - lifestyleblogit : M5S, Conte: 'Faremo tabula rasa e mi sottoporrò a nuova votazione' - -