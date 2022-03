L’ambasciatore americano all’Osce dice che alcuni soldati russi stanno sabotando i loro mezzi

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 marzo 2022) «reparti, per non partecipare a questa guerra barbarica». Lo racconta a Repubblica Michael Carpenter, ambasciatore, avvertendo Italia che «l’energia non potrà restare sempre fuori dal tavolo delle sanzioni». Ma gli sviluppi sul campo non lasciano ben sperare. «Abbiamo visto le forze russe prendere di mira infrastrutture civili», racconta. «È necessario documentare tutti i possibili crimini di guerra, in modo da far pagare i responsabili. Sono d’accordo con Zelensky». Intanto «laa ha già impiegato oltre metà delle forze che aveva ammassato al confine e ne sta mandando altre. Rabbrividisco al pensiero di cosa faranno», spiega. Ad oggi, «è difficile dire quanto Kiev potrà ...