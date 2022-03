Infrastrutture: più sicurezza con nuovo ponte a Ragogna? (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Il completamento dopo molti anni dei lavori sul ponte di San Pietro a Ragogna restituisce alla città collinare un’opera estremamente più sicura, sia per il traffico veicolare che per quello ciclo-pedonale. Ringrazio l’Ente di decentramento regionale e i tecnici per aver portato a termine un’infrastruttura il cui iter si era prolungato negli anni, mettendo così fine anche ai numerosi disagi per la popolazione della frazione di San Pietro che finalmente è ricongiunta dalla strada principale”.L’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, ha partecipato oggi a Ragogna al taglio del nastro del rinnovato ponte lungo la ex provinciale n.5 che unisce i due abitati della frazione di San Pietro. Una cerimonia simbolica che giunge a due anni dal termine dei lavori principali che ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Il completamento dopo molti anni dei lavori suldi San Pietro arestituisce alla città collinare un’opera estremamente più sicura, sia per il traffico veicolare che per quello ciclo-pedonale. Ringrazio l’Ente di decentramento regionale e i tecnici per aver portato a termine un’infrastruttura il cui iter si era prolungato negli anni, mettendo così fine anche ai numerosi disagi per la popolazione della frazione di San Pietro che finalmente è ricongiunta dalla strada principale”.L’assessore regionale allee territorio, Graziano Pizzimenti, ha partecipato oggi aal taglio del nastro del rinnovatolungo la ex provinciale n.5 che unisce i due abitati della frazione di San Pietro. Una cerimonia simbolica che giunge a due anni dal termine dei lavori principali che ...

