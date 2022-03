(Di mercoledì 2 marzo 2022)stradale in strada Cenasco a, alle porta con Torino. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia municipale diun’si èta mentre stava scendendo dalla collina verso il centro cittadino. Il conducente, ferito alle mani, è stato soccorso dal personale sanitario 118 e portato all’ospedale Santa Croce diper gli accertamenti. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

nuovasocieta : Incidente a Moncalieri: auto si ribalta -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Moncalieri

TorinoToday

Sull'adesso indaga la Polizia locale di, che sentirà le due parti per capire come procedere: al momento non ci sono denunce. Massimo De Marzi Ricevi le nostre ultime notizie da ...L'è avvenuto alla Grandi Legnami di strada Statale 21. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia die i vigili del fuoco insieme al 118, agli ispettori spresal e ...Incidente stradale, nella mattinata di oggi, mercoledì 2 marzo 2022, in strada Cenasco a Moncalieri. Probabilmente a causa di una distrazione dell'autista - le cause sono in fase di accertamento da ...All'angolo con via Somalia. L'annuncio dell'assessore Ferrero in Consiglio comunale, a fronte di un'interrogazione dei Cinque Stelle.