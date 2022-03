Advertising

MediasetTgcom24 : Il primo discorso sullo stato dell'Unione di Biden: 'Putin è un dittatore che deve pagare' - _gea_goddess : RT @JohannesBuckler: Non era stato Stalin a parlare al popolo, ma Molotov. Il motivo? Stalin dopo l’attacco tedesco era caduto in uno stat… - nonrispondere : RT @rtl1025: ?? Joe #Biden chiama Vladimir #Putin un #dittatore nel suo primo discorso sullo #Statodellunione. 'Americani voglio essere sinc… - Enzo62Lopez : RT @MediasetTgcom24: Il primo discorso sullo stato dell'Unione di Biden: 'Putin è un dittatore che deve pagare' - discoradioIT : #Biden nel suo primo discorso sullo Stato dell'Unione ha detto che #Putin 'ha fatto male i calcoli, deve pagare' e… -

Ultime Notizie dalla rete : primo discorso

Ilè che ogni stagione le grandi griffe , brand di fascia media e di fast fashion ne ... E lo stessovale per bustier , stringivita e cinture dalle dimensioni scenografiche. Il tip in più ...Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden aprendo il suosullo Stato dell'Unione. Vladimir Putin 'ha fatto male i calcoli': pensava di invadere senza problemi l'Ucraina invece ...Joe Biden, nel suo primo Discorso sullo Stato dell'Unione davanti al Congresso americano a camere riunite, promette nuovo e continuo sostegno all'Ucraina nella lotta contro l'invasione russa. E ...«Putin è un dittatore. Guerra premeditata in Ucraina, ma ha sbagliato perché pensava di dividerci. La libertà trionferà sempre sulla tirannia». Sono le ...