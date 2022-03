Il capolavoro di Dennis Bergkamp

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Per farsi spiegare uno dei gol più inspiegabili della storia del calcio nonché il più incantatorio della carriera di– segnato esattamente vent’anni fa, il 2 marzo 2002, contro il Newcastle -, bisogna ascoltareche parla di un altro suo gol di quasi cinque anni prima. «Il mio primo controllo…il primo controllo di chiunque, quella è la parte più importante del gioco». L’olandese, che forse teme di passare per arrogante, fa una piccola, ma evidente pausa dopo aver detto “il mio primo controllo”, includendo nella sua affermazione chiunque provi a stoppare un pallone: una verità non sconvolgente e sempre più lampante nel calcio ad alta velocità di oggi. Migliore è il tuo controllo di palla, più facile sarà prendere un vantaggio sull’avversario: ovvio. Ma, cortesie a parte, è tutt’altro ...