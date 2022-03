I paracadutisti arrivano a Kharkiv. Biden “Putin pagherà un prezzo alto” (Di mercoledì 2 marzo 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Prosegue l'attacco russo in Ucraina con missili e bombardamenti in diverse città per un'offensiva che continua a intensificarsi. A Kharkiv sono arrivati i paracadutisti.Nella notte e stamattina le sirene antiaeree hanno risuonato in diverse città. Secondo Kiev Independent, gli allarmi sono stati uditi in località come Mariupol, Chernihive, Sumy, Pyryatyn, Pryluky, Dnipro, Zhytomyr e anche Kiev. Secondo un aggiornamento di questa mattina delle forze armate ucraine, in direzione di Podilsk, l'offensiva continua lungo il confine di Horenychi, Hostomel, Demidiv verso Kiev per bloccare la capitale da nord e nord-ovest. Inoltre, le truppe russe tentano di “mantenere circondate” le “città ucraine di Sumy, Lebedyn e Okhtyrka”, spiegano le forze armate ucraine. “Nella direzione di Donetsk, senza successo – aggiungono -, l'aggressore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Prosegue l'attacco russo in Ucraina con missili e bombardamenti in diverse città per un'offensiva che continua a intensificarsi. Asono arrivati i.Nella notte e stamattina le sirene antiaeree hanno risuonato in diverse città. Secondo Kiev Independent, gli allarmi sono stati uditi in località come Mariupol, Chernihive, Sumy, Pyryatyn, Pryluky, Dnipro, Zhytomyr e anche Kiev. Secondo un aggiornamento di questa mattina delle forze armate ucraine, in direzione di Podilsk, l'offensiva continua lungo il confine di Horenychi, Hostomel, Demidiv verso Kiev per bloccare la capitale da nord e nord-ovest. Inoltre, le truppe russe tentano di “mantenere circondate” le “città ucraine di Sumy, Lebedyn e Okhtyrka”, spiegano le forze armate ucraine. “Nella direzione di Donetsk, senza successo – aggiungono -, l'aggressore ...

