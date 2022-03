Harry e Meghan potrebbero tornare nella Famiglia Reale con un “part-time” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un noto autore Reale ha affermato che Meghan Markle e il principe Harry sperano di tornare nel Regno Unito come “reali part-time” quando il principe Carlo salirà al trono. Una mossa che permetterebbe loro di avere la protezione della polizia, sentendosi finalmente al sicuro. Il duca e la duchessa del Sussex si sono tirati fuori … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un noto autoreha affermato cheMarkle e il principesperano dinel Regno Unito come “reali” quando il principe Carlo salirà al trono. Una mossa che permetterebbe loro di avere la protezione della polizia, sentendosi finalmente al sicuro. Il duca e la duchessa del Sussex si sono tirati fuori … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

