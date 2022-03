Guerra in Ucraina, possibile il secondo round di colloqui stasera. Presa Kherson, 21 morti a Kharkiv. Kiev circondata (Di mercoledì 2 marzo 2022) E' un tira e molla. Un'altalena di rinvii e riprese le notizie che riguardano il nuovo round di negoziati tra la Russia e l'Ucraina. Erano previsti per oggi e sono stati subito rinviati nella prima ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 2 marzo 2022) E' un tira e molla. Un'altalena di rinvii e riprese le notizie che riguardano il nuovodi negoziati tra la Russia e l'. Erano previsti per oggi e sono stati subito rinviati nella prima ...

Advertising

matteorenzi : Giustissimo il sostegno a Ucraina ma serve anche la politica per fermare la guerra. Serve un inviato speciale UE/Na… - riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - jack11927 : 'Documenti presi alle truppe russe mostrano che la guerra in Ucraina e' stata approvata il 18 gennaio e che il pian… - IlDucato : ryna Guley, giornalista #ucraina del canale 1+1, si trova a ovest del suo paese. La #guerra vista con i suoi occhi:… -