Guerra in Ucraina, Paltrinieri: “Romanchuk è a Kiev, vuole combattere” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Rivali nello sport nelle leggendarie gare nei 1500 stile libero del nuoto e nelle acque libere olimpiche e mondiali. Paltrinieri e Romanchuk sono grandi amici nella vita. E l’azzurro parla del suo collega di medaglie e di podi in questo momento difficilissimo per il mondo. Mychailo Romanchuk è la stella della Nazionale di nuoto dell’Ucraina ed è nel suo Paese per aiutare la causa della pace e della difesa, sotto le bombe: “Sento ogni giorno Romanchuk – ha detto Gregorio ai microfoni di Raisport – abita nella periferia di Kiev. Ieri è stato costretto a spostarsi avendo sentito le sirene nella sua zona. Gli ho detto molte volte che, se avesse voluto, sarebbe potuto venire in Italia, lo avrei ospitato io”. “Preferisce restare lì – ha proseguito l’azzurro pluricampione mondiale dei 1500 e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Rivali nello sport nelle leggendarie gare nei 1500 stile libero del nuoto e nelle acque libere olimpiche e mondiali.sono grandi amici nella vita. E l’azzurro parla del suo collega di medaglie e di podi in questo momento difficilissimo per il mondo. Mychailoè la stella della Nazionale di nuoto dell’ed è nel suo Paese per aiutare la causa della pace e della difesa, sotto le bombe: “Sento ogni giorno– ha detto Gregorio ai microfoni di Raisport – abita nella periferia di. Ieri è stato costretto a spostarsi avendo sentito le sirene nella sua zona. Gli ho detto molte volte che, se avesse voluto, sarebbe potuto venire in Italia, lo avrei ospitato io”. “Preferisce restare lì – ha proseguito l’azzurro pluricampione mondiale dei 1500 e ...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - paola124291 : RT @nerosolari: Petro Poroshenko, Presidente dell'Ucraina nel 2015, sulle popolazioni del Donbass: Noi avremo un lavoro, le pensioni e lo… - EmanueleDolce : @FValguarnera @FGarbarino @pbersani E quindi no, non le dobbiamo armare come non dovevamo armare i signori della gu… -