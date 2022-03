Guerra in Ucraina, armi e aiuti a Kiev. Dal Parlamento via libera quasi all’unanimità. Ma i contenuti del decreto Guerini sono top secret (Di mercoledì 2 marzo 2022) Qualche mal di pancia forse rimane ma alla fine i partiti si allineano e tanto la Camera quanto il Senato dicono sì alla richiesta di inviare armi a Kiev che arriva da Mario Draghi. Perché l’Italia, scandisce il premier, di fronte alla Guerra in Ucraina, dunque all’aggressione “premeditata e immotivata” della Russia “non intende voltarsi dall’altra parte”. Un sì che apre la strada alla firma attesa nelle prossime ore del decreto attuativo del ministro della Difesa Lorenzo Guerini (nella foto) sull’invio di materiale bellico all’Ucraina, il cui contenuto resterà però segreto. Guerra in Ucraina, attesa nelle prossime ore la firma del decreto attuativo del ministro della Difesa Guerini “Esigere dalle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Qualche mal di pancia forse rimane ma alla fine i partiti si allineano e tanto la Camera quanto il Senato dicono sì alla richiesta di inviareche arriva da Mario Draghi. Perché l’Italia, scandisce il premier, di fronte allain, dunque all’aggressione “premeditata e immotivata” della Russia “non intende voltarsi dall’altra parte”. Un sì che apre la strada alla firma attesa nelle prossime ore delattuativo del ministro della Difesa Lorenzo(nella foto) sull’invio di materiale bellico all’, il cui contenuto resterà però segreto.in, attesa nelle prossime ore la firma delattuativo del ministro della Difesa“Esigere dalle ...

