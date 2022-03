Genoa, Ostigard nel mirino di Inter e Juve (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono bastate una manciata di partite a Leo Ostigard per entrare nel cuore dei tifosi del Genoa. Ma anche nel taccuino degli operatori di mercato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono bastate una manciata di partite a Leoper entrare nel cuore dei tifosi del. Ma anche nel taccuino degli operatori di mercato...

Advertising

sportli26181512 : Genoa, Ostigard nel mirino di Inter e Juve: Sono bastate una manciata di partite a Leo Ostigard per entrare nel cuo… - OLandsknecht : Io come vice-Skriniar ci vedrei bene Ostigard del Genoa. - Adelina728 : RT @Grifoman1: EDITORIALE DI GESSI ADAMOLI 'Ora è davvero il Genoa dei 777. E il campionato non è ancora finito. Il rapporto magico di Bles… - sonoiltuocoach : RT @Grifoman1: EDITORIALE DI GESSI ADAMOLI 'Ora è davvero il Genoa dei 777. E il campionato non è ancora finito. Il rapporto magico di Bles… - infoitsport : Genoa, Ostigard: «Inter affrontata senza paura. Con l'Empoli per vincere» -