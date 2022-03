Advertising

Nazione_Sarzana : Fezzanese e Canaletto pronte ai play off del torneo di Eccellenza -

Ultime Notizie dalla rete : Fezzanese Canaletto

LA NAZIONE

...Sarzana (La Spezia) 2 Marzo 2022 - Inizieranno domenica i play - off e dei play out del campionato di calcio di Eccellenza ligure che vedranno partecipare le squadre spezzine diLA PRIMA GIORNATA: PLAYOFF Albenga - Campomorone Sant'Olcese Cairese - Finale- Genova Calcio- Taggia Rapallo Rivarolese - Angelo Baiardo PLAYOUT Busalla - Arenzano Ospedaletti - ...Sarzana (La Spezia) 2 Marzo 2022 - Inizieranno domenica i play-off e dei play out del campionato di calcio di Eccellenza ligure che vedranno partecipare le squadre spezzine di Fezzanese e Canaletto. S ...I play off del Campionato di Eccellenza si articoleranno in un girone unico composto da 10 squadre che verrà disputato con gare di sola andata. Le Società Cairese, Fezzanese, Albenga 1928, Rapallo R.