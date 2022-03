“È tutto vero”. Silvia Toffanin, la bomba è sganciata. La notizia che nessuno si aspettava (Di mercoledì 2 marzo 2022) La notizia che arriva su Silvia Toffanin farà sicuramente esplodere di gioia il pubblico. Presumibilmente nessuno si aspettava tutto questo, ma ormai mancherebbe davvero poco al nero su bianco e all’atteso annuncio ufficiale. Indiscrezioni bomba sono state lanciate in queste ore dal sito ‘Dagospia’ e ora c’è chi spera che la conduttrice televisiva possa rompere il silenzio e confermare subito tutto. Saremmo in presenza di un grande riconoscimento nei confronti della partner di Pier Silvio Berlusconi. E Silvia Toffanin è stata protagonista nei giorni scorsi anche nella trasmissione ‘Michelle Impossible’ della collega Michelle Hunziker. Ed è scoppiata in lacrime, quando si è parlato del tema setta che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lache arriva sufarà sicuramente esplodere di gioia il pubblico. Presumibilmentesiquesto, ma ormai mancherebbe davpoco al nero su bianco e all’atteso annuncio ufficiale. Indiscrezionisono state lanciate in queste ore dal sito ‘Dagospia’ e ora c’è chi spera che la conduttrice televisiva possa rompere il silenzio e confermare subito. Saremmo in presenza di un grande riconoscimento nei confronti della partner di Pier Silvio Berlusconi. Eè stata protagonista nei giorni scorsi anche nella trasmissione ‘Michelle Impossible’ della collega Michelle Hunziker. Ed è scoppiata in lacrime, quando si è parlato del tema setta che ...

Advertising

AlbertoBagnai : Bè, tutto giusto e tutto vero, ma evidentemente anche a menti elette il dibattito sull’Europa non è servito a compr… - fanpage : Forse conquisterà l’Ucraina, ma tutto il mondo politico ed economico mondiale si è schierato contro la Russia. E qu… - NetflixIT : Abbiamo sentito delle voci… Javon Walton si unisce al cast della terza stagione di The Umbrella Academy (sì, è tutt… - yesimnotreal : “chi tace acconsente”OK SE LO DICI TU “Odio l’idea che qualcun’altro possa averti”POVERA ME 13enne “Le stelle fanno… - Anila_Ballata : @FrancisJUnder12 Tutto vero ??, anche se è un duro equilibrio e si rischia di diventare egoisti, individualisti, rompiscatole -