Advertising

Ale_De_Chirico : 'Covid hotel e ospedali per accogliere i profughi' - 24Mattino : .@FontanaPres, presidente Regione Lombardia:'Predisponiamo un piano per un'evenienza da 100mila arrivi di profughi.… - CorriereRomagna : Forlì. Ospite del Covid hotel aggredisce addetta alle pulizie - - romi_andrio : RT @rep_milano: Emergenza Ucraina, a Milano le famiglie in fuga dalla guerra ospitate a Casa Jannacci. Fontana: 'Utilizziamo gli ex Covid h… - La_Prealpina : Moratti: «Ospitare i profughi nei covid hotel» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid hotel

... oltre a comunicare che è pronta ad inviare squadre di medici e infermieri ai confini ucraini per soccorrere feriti e casi sanitari, mette a disposizione iche erano stati allestiti nella ...14 pazienti sono in terapia semi - intensiva (lunedì erano 13), 59 in degenza ordinaria (lunedì 60), 17 in Rsa(lunedì 18). Questa la situazione nelle città, (tra parentesi il dato di ...The financial hub’s unraveling isn’t just a health crisis, it’s also tells how Covid Zero strategies are unsustainable.A 63-year-old Macau resident was classified as an imported case of asymptomatic COVID-19 infection after testing positive on the ninth day of quarantine at Pousada Marina Infante, health authorities ...