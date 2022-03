Blanco e Giulia si sono lasciati, lui bacia un’altra (Di mercoledì 2 marzo 2022) Blanco e Giulia si sono fidanzati molto prima del successo radiofonico del cantante e questo per lui è sempre stato motivo di orgoglio. “Se sono fidanzato? Sì, e ci tengo molto! L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa. Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene’. E’ una ragazza delle mie parti. A lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente”. La ragazza è stata al suo fianco fin dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Quando Blanco con Mahmood ha trionfato all’Ariston con la loro Brividi, è corso in platea per abbracciare i genitori ed anche lei. Giulia, infine, è stata vista pure all’after party in hotel fra baci, coccole e alcool. Blanco bacia la fidanzata dopo Sanremo, ... Leggi su biccy (Di mercoledì 2 marzo 2022)sifidanzati molto prima del successo radiofonico del cantante e questo per lui è sempre stato motivo di orgoglio. “Sefidanzato? Sì, e ci tengo molto! L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa. Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene’. E’ una ragazza delle mie parti. A lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente”. La ragazza è stata al suo fianco fin dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Quandocon Mahmood ha trionfato all’Ariston con la loro Brividi, è corso in platea per abbracciare i genitori ed anche lei., infine, è stata vista pure all’after party in hotel fra baci, coccole e alcool.la fidanzata dopo Sanremo, ...

NChiavica : Ora che Blanco ha lasciato la ragazza, e sta già con un altra, metà del suo repertorio per me ha perso senso...… - ParliamoDiNews : Blanco e Giulia si sono lasciati? Spunta il video con un`altra #Blanco #fidanzata #Irama - ilMenestrelloh : Blanco sembrerebbe essersi ufficialmente lasciato con la storica fidanzata Giulia che ha pure tolto le foto con lui… - pixijuve_pamox : RT @g0ddessmez: blanco e giulia quindi si sono lasciati sul serio ?? - zaijavd : No raga ma quindi mi state dicendo che blanco si è lasciato con la famosa Giulia a cui ha detto ti amo a Sanremo????? -