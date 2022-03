Amici 21, Rudy Zerbi mai visto così con Anna Pettinelli: “Sei una …”, gli allievi senza parole (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella scuola di Amici non mancano le discussioni tra i professori e nello specifico se per il mondo della danza tali discussioni riguardano in particolar modo la maestra Alessandra Celentano e il collega Raimondo Todaro ecco che per quanto riguarda il mondo della musica a non andare per nulla d’accordo sono Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. I due professori non smettono mai di litigare e ogni occasione è buona per andare l’uno contro l’altro. E questo è stato anche quanto accaduto nel corso della puntata andata in onda ieri. Ma, quali sono stati i motivi della discussione? Duro scontro nella scuola di Amici tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli Chi segue il talent show di Canale 5 ovvero Amici di Maria ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella scuola dinon mancano le discussioni tra i professori e nello specifico se per il mondo della danza tali discussioni riguardano in particolar modo la maestra Alessandra Celentano e il collega Raimondo Todaro ecco che per quanto riguarda il mondo della musica a non andare per nulla d’accordo sono. I due professori non smettono mai di litigare e ogni occasione è buona per andare l’uno contro l’altro. E questo è stato anche quanto accaduto nel corso della puntata andata in onda ieri. Ma, quali sono stati i motivi della discussione? Duro scontro nella scuola ditraChi segue il talent show di Canale 5 ovverodi Maria ...

