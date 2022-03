Ucraina, pullman profughi a Napoli: “Abbiamo visto l’inferno” (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un pullman carico di profughi raccolti al confine tra Ucraina e Polonia è arrivato a Napoli poco dopo le 13, ultima tappa di un tour che ha toccato in precedenza diverse città italiane. A bordo una trentina di persone, tutte donne e bambini. Con loro diversi ucraini già residenti in Italia che sono tornati in patria per ricongiungersi con i familiari e portarli al sicuro in Italia dove li ospiteranno nelle loro residenze. Raccontano – le donne – di aver camminato a piedi 25 km per raggiungere la frontiera. E il terrore della guerra, e dei loro uomini lasciati in Patria a combattere. “E’ stata un’aggressione, un inferno in terra” tengono a ribadire a più voci. “Quello che ho visto al confine non si può capire.Migliaia di persone – spiega una di loro, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Uncarico diraccolti al confine trae Polonia è arrivato apoco dopo le 13, ultima tappa di un tour che ha toccato in precedenza diverse città italiane. A bordo una trentina di persone, tutte donne e bambini. Con loro diversi ucraini già residenti in Italia che sono tornati in patria per ricongiungersi con i familiari e portarli al sicuro in Italia dove li ospiteranno nelle loro residenze. Raccontano – le donne – di aver camminato a piedi 25 km per raggiungere la frontiera. E il terrore della guerra, e dei loro uomini lasciati in Patria a combattere. “E’ stata un’aggressione, un inferno in terra” tengono a ribadire a più voci. “Quello che hoal confine non si può capire.Migliaia di persone – spiega una di loro, ...

