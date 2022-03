Ucraina: a Pomigliano attivato conto corrente per profughi (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPomigliano d’Arco (Na) – Un conto corrente bancario per donazioni ai profughi ucraini, un nuovo centro raccolta di beni di prima necessità ed una centrale operativa per l’accoglienza: è quanto previsto dal Comune di Pomigliano d’Arco (Napoli), guidato dal sindaco Gianluca Del Mastro, per dare seguito concreto alle manifestazioni di solidarietà sul territorio. Oggi, infatti, si è riunito il COC, (il Centro Operativo Comunale) per stabilire in modo concreto come aiutare i profughi che arriveranno sul territorio cittadino e, allo stesso tempo, per inviare medicinali e generi di prima necessità direttamente in Ucraina. Un nuovo punto di raccolta, oltre quelli già esistenti, è stato istituito presso la sede della Protezione Civile, in via ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 3 minutid’Arco (Na) – Unbancario per donazioni aiucraini, un nuovo centro raccolta di beni di prima necessità ed una centrale operativa per l’accoglienza: è quanto previsto dal Comune did’Arco (Napoli), guidato dal sindaco Gianluca Del Mastro, per dare seguito concreto alle manifestazioni di solidarietà sul territorio. Oggi, infatti, si è riunito il COC, (il Centro Operativo Comunale) per stabilire in modo concreto come aiutare iche arriveranno sul territorio cittadino e, allo stesso tempo, per inviare medicinali e generi di prima necessità direttamente in. Un nuovo punto di raccolta, oltre quelli già esistenti, è stato istituito presso la sede della Protezione Civile, in via ...

