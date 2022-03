Torino, travolta dal cancello crollato per il vento: 40enne morta in ospedale (Di martedì 1 marzo 2022) Non ce l'ha fatta Anna Grandi la 40enne travolta dal cancello dell'azienda di famiglia in cui lavorava a Candiolo , nel Torinese. Dopo una settimana dall'incidente il filo di speranza si è spezzato: ... Leggi su leggo (Di martedì 1 marzo 2022) Non ce l'ha fatta Anna Grandi ladaldell'azienda di famiglia in cui lavorava a Candiolo , nel Torinese. Dopo una settimana dall'incidente il filo di speranza si è spezzato: ...

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiPiemonte: Ennesima morte sul #lavoro. Non ce l’ha fatta la donna che il 21 febbraio a #candiolo (Torino) venne travolta da un can… - ChiaraPottini : RT @TgrRaiPiemonte: Ennesima morte sul #lavoro. Non ce l’ha fatta la donna che il 21 febbraio a #candiolo (Torino) venne travolta da un can… - LaVoceRedazione : L’incidente sul lavoro il 21 febbraio a Candiolo - TgrRaiPiemonte : Ennesima morte sul #lavoro. Non ce l’ha fatta la donna che il 21 febbraio a #candiolo (Torino) venne travolta da un… - infoitinterno : Meteo, allerta vento in tutta Italia con il passaggio della tempesta Eunice. A Torino donna travolta da un can -