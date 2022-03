Sergio Ramos ai saluti con il PSG: spunta la destinazione del difensore! (Di martedì 1 marzo 2022) Sergio Ramos potrebbe davvero lasciare il PSG! E solamente dopo un anno passato nella capitale francese. Troppe poche presenze per lui da titolare fin qui, troppo assente a causa dei suoi infortuni e problemi fisici che ne hanno minato la titolarità. Ed ecco che potrebbe arrivare la destinazione a sorpresa! Sergio Ramos lascia il PSG: c’è la nuova destinazione! Sergio Ramos, PSG, calciomercato Sergio Ramos non è riuscito a lasciare il segno al PSG: troppi problemi fisici per l’ex capitano del Real Madrid. Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022)potrebbe davvero lasciare il PSG! E solamente dopo un anno passato nella capitale francese. Troppe poche presenze per lui da titolare fin qui, troppo assente a causa dei suoi infortuni e problemi fisici che ne hanno minato la titolarità. Ed ecco che potrebbe arrivare laa sorpresa!lascia il PSG: c’è la nuova, PSG, calciomercatonon è riuscito a lasciare il segno al PSG: troppi problemi fisici per l’ex capitano del Real Madrid.

