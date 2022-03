Sconcerti: “Il Napoli ha una chance in più di Milan e Inter per lo Scudetto” (Di martedì 1 marzo 2022) Il direttore Mario Sconcerti ha analizzato la stagione in corso del Napoli sul Corriere della Sera. Di seguito alcuni estratti del suo scritto: “Il Napoli è fino a questo momento la squadra più regolare e costante. Non ha mai avuto una crisi di gioco ed è addirittura riuscito a fare anche delle seconde scelte dei validi titolari quando quelli veri mancavano. Ritengo che il Napoli meriti una chance in più nella corsa Scudetto rispetto a Milan e Inter.” I punti di forza del Napoli, l’analisi “Gli azzurri giocano un buon calcio, sono piacevoli da guardare, non hanno un grande spirito guerriero ma puntano tanto sulla tecnica. Il giocatore chiave è Zielinski, che nelle ultime partite è un po’ scarico . Gioca di scatti e di nervi, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 marzo 2022) Il direttore Marioha analizzato la stagione in corso delsul Corriere della Sera. Di seguito alcuni estratti del suo scritto: “Ilè fino a questo momento la squadra più regolare e costante. Non ha mai avuto una crisi di gioco ed è addirittura riuscito a fare anche delle seconde scelte dei validi titolari quando quelli veri mancavano. Ritengo che ilmeriti unain più nella corsarispetto a.” I punti di forza del, l’analisi “Gli azzurri giocano un buon calcio, sono piacevoli da guardare, non hanno un grande spirito guerriero ma puntano tanto sulla tecnica. Il giocatore chiave è Zielinski, che nelle ultime partite è un po’ scarico . Gioca di scatti e di nervi, ...

