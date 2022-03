(Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLadri in azione all’istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” di Villa Literno, nel, dove sono statipc eche ladava in uso agli studenti durante le lezioni in Dad (Didattica a distanza). Il raid sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Dai primi accertamenti è emerso che i ladri sono penetrati all’interno dellae hanno trafugato gli strumenti informatici e hanno danneggiato porte e finestre. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Valerio Di Fraia con un post su facebook: “Unperpetrato non solo nei confronti dell’istituzione scolastica – scrive Di Fraia – ma nei confronti dell’intera comunità che dopo tanti sacrifici stava riacquistando un po’ di normalità. In maniera ...

anteprima24 : ** Rubati pc e tablet in una scuola del #Casertano: 'Atto vergognoso' ** - cronachecampane : Raid nella scuola a Villa Literno: rubati pc e tablet -

Ultime Notizie dalla rete : Rubati tablet

Cronache Campania

Mentre in comune dormono beati - prosegue - in pieno centro, alla luce del sole, avviene lo smercio di cellulari,, orologi di valorein città e destinati a essere piazzati su Torino e ...Addosso gli sono stati trovati 20 grammi di cocaina, une uno smartphone probabilmenteed è stato arrestato per tentato furto aggravato, tentato furto a bordo auto, detenzione di ...Una banda di ladri è riuscita a introdursi all’interno del plesso di via Giosuè Carducci da una finestra: il loro obiettivo era il laboratorio di informatica ed è lì che nel corso della notte hanno po ...VILLA LITERNO – Ladri in azione a Villa Literno, nell’istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”. I banditi hanno portato via pc e tablet, nella notte tra domenica e lunedì. Danneggiate porte e finestre ...