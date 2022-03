Pontecagnano | Erra arrestato mentre era in fuga | l’orrore delle minacce sui social

Advertising

rep_napoli : Pontecagnano, entra nel coiffeur, spara e uccide la sua ex: Anna Borsa aveva 29 anni. Catturato l'ex compagno Alfre… - rep_napoli : Pontecagnano, entra nel coiffeur, spara e uccide la sua ex: Anna Borsa aveva 29 anni. Catturato l'ex compagno Alfre… - antoniotalo81 : Stamattina a pontecagnano …provincia di Salerno …Alfredo erra …spara in testa la sua ex ragazza…Anna Borsa …aveva… -

Ultime Notizie dalla rete : Pontecagnano Erra

Una donna di 30 anni è stata uccisa aFaiano , in provincia di Salerno . La vittima, Anna Borsa, è stata uccisa dall' ex fidanzato , il 40enne Alfredo, all'interno di un negozio di parrucchiera di via Tevere dove la ...Anna è morta così, nel salone di un parrucchiere, in via Tevere, aFaiano, in ... L'uomo, Alfredo. che non si rassegnava alla fine della loro relazione, dopo aver commesso l'omicidio ...SALERNO -E’ stato rintracciato nell’area di servizio della stazione di San Mango Piemonte, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, Alfredo Erra, il 40enne che stamane ha sparato e ucciso, a Pontecagnano ...«L'amore non è mai lacrime, tristezza, paura, insicurezza, solitudine, mai. L'amore è amore, e se c'è non smette mai di brillare. Non accontentarti del ...