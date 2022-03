Pattinaggio artistico, l’ISU ha deciso: nessun russo ai Mondiali 2022. Kogan: “Decisione discriminatoria” (Di martedì 1 marzo 2022) Anche l’International Skating Union accoglie la raccomandazione del CIO. La Federazione internazionale di Pattinaggio (ISU), visto la delicatissima situazione in Ucraina, ha infatti deciso di non fare partecipare nessun atleta facente parte della Russia e della Bielorussia ai Campionati ufficiali, compresi i Mondiali 2022 in scena a Montpellier (Francia) dal 21 al 27 marzo. L’ufficialità, dopo tante voci che dimostravano tutto il contrario di tutto, è arrivata nella mattina di martedì 1 marzo 2022. “A seguito della raccomandazione del CIO, al fine di tutelare l’integrità delle competizioni di Pattinaggio su ghiaccio e per la sicurezza di tutti i partecipanti alle competizioni internazionali di Pattinaggio su ghiaccio – si legge – il Consiglio ISU sulla ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Anche l’International Skating Union accoglie la raccomandazione del CIO. La Federazione internazionale di(ISU), visto la delicatissima situazione in Ucraina, ha infattidi non fare partecipareatleta facente parte della Russia e della Bielorussia ai Campionati ufficiali, compresi iin scena a Montpellier (Francia) dal 21 al 27 marzo. L’ufficialità, dopo tante voci che dimostravano tutto il contrario di tutto, è arrivata nella mattina di martedì 1 marzo. “A seguito della raccomandazione del CIO, al fine di tutelare l’integrità delle competizioni disu ghiaccio e per la sicurezza di tutti i partecipanti alle competizioni internazionali disu ghiaccio – si legge – il Consiglio ISU sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Russia e Bielorussia fuori dal rugby e dal pattinaggio su ghiaccio La Russia è una delle principali nazioni di pattinaggio artistico (nella foto LaPresse, Kamila Valieva), dove ha vinto sei medaglie di cui due d'oro ai Giochi di Pechino il mese scorso. Anche il ...

Pattinaggio artistico, ottime performance della Polisportiva Barbanella Uno Grosseto : Si è concluso questo week end il Campionato Provinciale U.i.s.p. di Pattinaggio Artistico a Grosseto, la Polisportiva Barbanella Uno è scesa in pista con la punta di diamante Alessia Donadelli che nella categoria Professional Seniores specialità obbligatori conquista ...

Pattinaggio artistico su ghiaccio: dalla pista dell'Eurotorri al grande Show internazionale - ParmaDaily.it Pattinaggio artistico, l’ISU ha deciso: nessun russo ai Mondiali 2022. Kogan: “Decisione discriminatoria” Anche l'International Skating Union accoglie la raccomandazione del CIO. La Federazione internazionale di pattinaggio (ISU), visto la delicatissima situazione in Ucraina, ha infatti deciso di non fare ...

Pattinaggio artistico: Yuzuru Hanyu salta i Campionati Mondiali 2022 di Montpellier La storia sportiva dovrà aspettare ancora. Il Pluri Campione Olimpico Yuzuru Hanyu non sarà infatti della partita ai Campionati Mondiali di pattinaggio artistico, in programma a Montpellier (Francia) ...

