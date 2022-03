Patti Smith a Roma in estate: la data di luglio 2022 e i biglietti in prevendita (Di martedì 1 marzo 2022) Patti Smith a Roma nel luglio 2022. La sacerdotessa del rock porterà nella Capitale l’unica data italiana del suo tour mondiale insieme al Patti Smith Quartet per un concerto presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Patti Smith a Roma: la data e i biglietti Il concerto di Patti Smith a Roma si terrà il 27 luglio 2022. I biglietti sono già disponibili presso il circuito TicketOne nelle seguenti soluzioni: Parterre In Piedi Non Numerato: € 35,00Tribuna Centrale Numerata: € 50,00Tribuna Centrale Balaustra Visibilità Ridotta: € 50,00Tribuna Mediana ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 marzo 2022)nel. La sacerdotessa del rock porterà nella Capitale l’unicaitaliana del suo tour mondiale insieme alQuartet per un concerto presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.: lae iIl concerto disi terrà il 27. Isono già disponibili presso il circuito TicketOne nelle seguenti soluzioni: Parterre In Piedi Non Numerato: € 35,00Tribuna Centrale Numerata: € 50,00Tribuna Centrale Balaustra Visibilità Ridotta: € 50,00Tribuna Mediana ...

Advertising

zazoomblog : Patti Smith in concerto a Roma il 27 luglio: prevendite biglietti - #Patti #Smith #concerto #luglio: - zazoomblog : Patti Smith in concerto a Roma il 27 luglio: prevendite biglietti - #Patti #Smith #concerto #luglio:… - DonatoZoppo : RT @rockolpoprock: Patti Smith, un concerto a Roma a luglio - rockolpoprock : Patti Smith, un concerto a Roma a luglio - Lopinionista : Patti Smith in concerto a Roma il 27 luglio: prevendite biglietti -

Ultime Notizie dalla rete : Patti Smith √ Patti Smith, un concerto a Roma a luglio Toccherà anche l'Italia, Patti Smith , con il suo tour mondiale in partenza da Knoxville, Tennessee, alla fine di questo marzo: la leggendaria voce di Chicago classe 1946 ha annunciato un concerto per il prossimo 27 luglio ...

Patti Smith in concerto a Roma il 27 luglio: prevendite biglietti ROMA - Instancabile e sovversiva, Patti Smith ha recentemente conseguito due nuovi riconoscimenti: il prestigioso Premio Puccini - assegnato dalla Città di Viareggio e dalla Fondazione Festival Pucciniano, per la prima volta a un'...

Patti Smith in un unico concerto il 27 luglio a Roma IlMohicano_MilanoSound Patti Smith, un concerto a Roma a luglio Toccherà anche l’Italia, Patti Smith, con il suo tour mondiale in partenza da Knoxville, Tennessee, alla fine di questo marzo: la leggendaria voce di Chicago classe 1946 ha annunciato un concerto per ...

L’universo parallelo di John Lurie Fondatore della band Lounge Lizards, è stato, a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, esponente di spicco della scena «no wave» ...

Toccherà anche l'Italia,, con il suo tour mondiale in partenza da Knoxville, Tennessee, alla fine di questo marzo: la leggendaria voce di Chicago classe 1946 ha annunciato un concerto per il prossimo 27 luglio ...ROMA - Instancabile e sovversiva,ha recentemente conseguito due nuovi riconoscimenti: il prestigioso Premio Puccini - assegnato dalla Città di Viareggio e dalla Fondazione Festival Pucciniano, per la prima volta a un'...Toccherà anche l’Italia, Patti Smith, con il suo tour mondiale in partenza da Knoxville, Tennessee, alla fine di questo marzo: la leggendaria voce di Chicago classe 1946 ha annunciato un concerto per ...Fondatore della band Lounge Lizards, è stato, a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, esponente di spicco della scena «no wave» ...