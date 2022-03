Milan-Inter, Pioli e Ibrahimovic suonano la carica: ora bisogna vincere (Di martedì 1 marzo 2022) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha suonato la carica ai suoi giocatori in vista della partita contro l'Inter. Ora bisogna vincere Leggi su pianetamilan (Di martedì 1 marzo 2022) Stefano, tecnico del, ha suonato laai suoi giocatori in vista della partita contro l'. Ora

Advertising

MarcoBellinazzo : Le verifiche sul Financial Fair play riguardano oltre 30 club europei (inclusi Roma, Inter, Juve e Milan) ed era un… - pisto_gol : Ieri sera a @ilbellodcalcio il direttore della @Gazzetta_it ha testualmente detto”Il nostro pubblico di riferimento… - Gazzetta_it : La Uefa scrive a Inter e Milan: 'Fair play finanziario non rispettato' - Giojjjjj : RT @bare_skri: buongiorno forza Inter e milan merda. - Milannews24_com : Il giornalista: «Milan e Inter fanno bene a scegliere un’altra area per lo stadio» -