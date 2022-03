Lucas Torreira | «Un anno fa volevo lasciare il calcio per la morte di mia madre»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 marzo 2022) . Le dichiarazioni del centrocampista della Fiorentina, centrocampista della Fiorentina, si è raccontato a Cronache di Spogliatoio. «Miaè scomparsa lo scorso marzo, dopo aver combattuto contro il Covid in terapia intensiva. Avevo solo 25 anni. Ero in Spagna, a Madrid, e sono subito tornato in Uruguay. Era un incubo: nonpiù tornare in Europa.mollare tutto, compreso il, e tornare a Fray Bentos. Miaera tutto per me, per i miei fratelli e per mio padre. Io vado avanti per loro, ma soprattutto per lei: era felice quando mi vedeva in campo. Lo ricordo bene. Per questo sono tornato sui miei passi: ‘, non puoi mollare’, mi ripetevano. Così mi sono fatto forza e sono tornato a Madrid. Avevo paura di ...