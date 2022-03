Latina, al via la raccolta di aiuti per l’Ucraina: ecco come aiutare (Di martedì 1 marzo 2022) Si è riunita ieri sera per la prima volta la task force comunale per il coordinamento e l’organizzazione degli aiuti offerti dalla comunità di Latina alla popolazione ucraina. La task force è composta dai Servizi comunali Welfare, Polizia Locale e Protezione Civile, da Croce Rossa Italiana, Rete degli studenti medi, Mediatori interculturali dell’Approdo, Refugees Welcome Italia. Al via a Latina i primi aiuti per l’Ucraina La Protezione Civile comunale si è già attivata per fornire supporto logistico alle varie iniziative che su base volontaria le associazioni porteranno avanti. Chiunque voglia donare beni di prima necessità può recarsi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, presso la sede de “L’Approdo” in Via Terenzio n. 30. Da venerdì 4 marzo sarà possibile donare anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 marzo 2022) Si è riunita ieri sera per la prima volta la task force comunale per il coordinamento e l’organizzazione degliofferti dalla comunità dialla popolazione ucraina. La task force è composta dai Servizi comunali Welfare, Polizia Locale e Protezione Civile, da Croce Rossa Italiana, Rete degli studenti medi, Mediatori interculturali dell’Approdo, Refugees WelItalia. Al via ai primiperLa Protezione Civile comunale si è già attivata per fornire supporto logistico alle varie iniziative che su base volontaria le associazioni porteranno avanti. Chiunque voglia donare beni di prima necessità può recarsi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, presso la sede de “L’Approdo” in Via Terenzio n. 30. Da venerdì 4 marzo sarà possibile donare anche ...

